إدارة نهضة بركان تبحث عن “ضحية” واتارا

شفيق عنوري

تبحث إدارة نهضة بركان، عن “ضحية” الوافد الجديد على الفريق، البوركينابي جبريل واتارا، من أجل إضافة اسم الأخير للقائمة الإفريقية.

وتدرس إدارة النهضة، التخلص من اللاعب الموزبيقي، عمر شيليتو، الذي لم يقدم الإضافة للفريق البركاني.

وستتكون قائمة الأجانب من الطوغولي لابا كودجو، والثلاثي البركيني، يوسوفا دايوه، وألان تراوري، إضافة إلى جبريل واتارا.

وكانت إدارة بطل كأس العرش، قد تقدمت بعرض رسمي لضم نجم فيتا كلوب، جان مارك ماكوسو، خلال فترة الانتقالات الحالية.

يشار إلى أن إدارة النهضة، تسعى لتعزيز التركيبة البشرية بعناصر نوعية، من أجل الذهاب بعيدا في كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمنافسة على الدوري المغربي.

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