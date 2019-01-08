مصرع سائق شاحنة وإصابة مرافقه في حادثة سير بامنتانوت

ضاهر محمد؛ مراكش

وقعت حادثة سير مميتة قبل قليل من ظهر اليوم الثلاثاء 8 يناير، بالطريق الوطنية رقم 8 وتحديدا على مستوى دوار إفسفاس التابع للجماعة الترابية تمليلت قيادة اشمرارن، أودت بحياة شخص وإصابة آخر بجروح بليغة الخطورة.

وبحسب مصادر عليمة لهبة بريس، فالحادثة وقعت إثر انقلاب شاحنة من الحجم الكبير على علو 10 أمتار أسفل الطريق، كانت محملة بعلف الماشية ومتجهة صوب مدينة أكادير، حيث لازالت عملية انتشال جثة السائق من تحت الشاحنة جارية، فيما تم نقل الضحية الثاني الى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بامنتانوت رفقة السلطة المحلية إلى عين المكان للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية.

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