مدرب بنفيكا يقترب من تدريب امرابط وحمد الله

هبة سبور

أفادت مصادر صحفية برتغالية، أن النصر بات قريباً من التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب بنفيكا السابق؛ للإشراف على تداريب النصر السعودي، الذي يلعب له الدوليان المغربيان، نورالدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله، لخلافة الأوروغوياني دانيال كارينيو ومواطنه هيلدر كريستوفاو.

وكشفت المصادر ذاتها، أن مبعوثا عن النصر يوجد حاليا بالعاصمة البرتغالية لشبونة، لأجل إقناع فيتوريا بالموافقة على عرض إدارة الفريق السعودي، الذي ستكون مدته موسمين، وسيحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 6 ملايين أورو.

يذكر أن فيتوريا انفصل أخيرا عن بنفيكا، بعد أن حقق معه ستة ألقاب، كما توج معه بلقب أفضل مدرب في البرتغال مرتين، علما أنه قاد الفريق في 180 مباراة فاز في 123، وتعادل في 27، وانهزم في 30 مباراة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0