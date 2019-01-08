مراكش.. تأجيل النظر في ملف مرتكبي جريمة مقهى “لاكريم”

محمد ضاهر - هبة بريس

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 8 يناير الجاري ، تأجيل النظر في قضية المتهمين في ارتكاب جريمة اطلاق النار على مرتادي مقهى لاكريم بالمدينة الحمراء إلى الخامس من فبراير المقبل، بعدما تم ضم ملف جديد للقضية الرئيسية المتابع فيها المتهمين الرئيسيين بتهمة القتل العمد باستعمال سلاح ناري.

وبثت الغرفة الجنائية بإستئنافية بمراكش في ملتمس النيابة العامة القاضي بضم ملف حادث إطلاق النار على مرتدي مقهى لاكريم بالحي الشتوي ، حيت تم ضم الملف الذي يتابع فيه ثلاثة موقوفين جدد الى الملف الرئيسي المتابع فيه 15شخص .

وكانت هيئة المحكمة قررت في جلستها السابقة تأجيل مناقشة ملف القضية من أجل استدعاء متهمين اثنين متابعين في حالة سراح، وحضور مترجم بالنسبة للمتهمين الأجانب، خاصة “غابرييل إدوين” وشريكه “شارديون جيريغوريو” المتورطان المباشران في حادث الاعتداء المسلح على المقهى المذكور.

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