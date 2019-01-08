تركيا.. الحمير عوض الأكياس في المحلات التجارية!

هبة بريس - وكالات

لجأ مواطن تركي لإدخال حماره إلى محل تجاري، احتجاجا منه على قانون أصدرته السلطات يلزم بشراء الكيس البلاستيكي عوضا عن أخذه بالمجان.

ونشرت صحيفة “يني شفق” التركية مقطعا مصورا يظهر الرجل في محافظة نيدا جنوبي البلاد، وهو يحتج بإدخال حماره حتى يحمل ما اشتراه، بدلا من أن يدفع ثمن الأكياس البلاستيكية، احتجاجا على قانون أصدرته السلطات، يلزم بشراء الأكياس لا الحصول عليها بالمجان.

ولاقى الحادث تفاعلا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي، في حين ظهر محتج آخر وهو يجر عربة ليحمل أغراضه فيها.

وبموجب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من يناير الجاري، صار على المشتري دفع ربع ليرة عن كل كيس بلاستيكي يشتريه، ومنعت البقاليات من تقديم الأكياس مجانا للزبائن.

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