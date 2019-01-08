الزنيتي يدافع عن نفسه بعد واقعة حدراف

هبة سبور

تحدث أنس الزنيتي، حارس مرمى الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عما جرى خلال مباراة الديربي البيضاوي، يوم الأحد، بملعب مراكش الدولي، وتحديدا ما يتعلق بالتصرف الذي قام به اللاعب زكرياء حذراف، مؤكدا أنه غير مسؤول عن حالة الطرد التي تعرض له زميله، وأنه لا دخل له بذلك إطلاقا.

وأضاف، عبر حسابه على الموقع الاجتماعي “تويتر”، “بشكل قاطع أنفي أن أكون مسؤولا عما وقع خلال مباراة الديربي. لا علاقة لما وقع بمسألة تدخلي بخصوص تسديد ضربة الجزاء التي نفذها وضيعها عبد الرحيم الشاكير”.

وأوضح الزنيتي، الذي عمل شارة العمادة، في غياب بدر بانون الموقوف من طرف اللجنة التأديبية التابعة للجامعة 6 مباريات، “من واجبي كحارس مرمى توجيه زملائي داخل أرضية الملعب من أجل تحسين تمركزهم، أما الجوانب الأخرى الفنية، فهناك طاقم تقني مسؤول عنها”.

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