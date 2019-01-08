أولاد تايمة .. سرقة متجر لبيع التبغ بطريقة هوليودية

محمد ضباش - هبة بريس

تعرض محل تجاري لبيع التبغ(الهولاندي) بأولاد تايمة إقليم تارودانت، في حدود الساعة الرابعة من صباح الأحد 6 يناير 2019، إلى هجوم من لدن عصابة ملثمة تتكون من خمسة أفراد مسلحين، تمكنوا من اقتحام المحل التجاري والاستيلاء على مبالغ مالية ومجموعة من علب السجائر المتواجدة داخل المحل الكائن بشارع الخنساء وسط المدينة، حيث حددت قيمة المسروقات بحوالي 5 ملايين سنتيم.

تفاصيل عملية السرقة رصدتها كاميرا للمراقبة مثبتة أمام المحل التجاري المسروق، حيث اتضح أن العصابة قامت بسرقة المحل التجاري بطريقة احترافية وباستعمال سيارة تم شحنها بالمسروقات، ليلوذ بعدها الجميع بالفرار نحو وجهة غير معلومة.

هذا وقد تقدم صاحب المحل المسروق بشكاية في الموضوع لدى مصالح مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، والتي سارعت بدورها إلى فتح تحقيق امني لتحديد هوية منفذي هذه العملية الإجرامية، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام أنظار العدالة لينالوا جزائهم المحتوم.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0