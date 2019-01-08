عمال النظافة يهددون بإغراق العاصمة الاقتصادية بالأزبال

هبة بريس

أعلن عمال شركات النظافة والعمال الجماعيين بالدار البيضاء، خوضهم إضرابا يومي 15 و16 يناير 2019.

وأفاد بلاغ للكتاب العامين للمكاتب النقابية لعمال شركات النظافة والعمال الجماعيين الموضوعين رهن إدارتها، أن اضرابهم سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر جماعة الدار البيضاء، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم “العادلة والمشروعة”.

وذكر العمال في ذات البلاغ، أنه” بعد وقوفهم على عدم الاستجابة لمراسلاتهم من أجل الحوار والتفاوض حول مطالبهم، من خلال فتح حوار جاد ومسؤول حول ملفهم المطلبي، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، ومآل العمال الجماعيين الموضوعين رهن إدارة الشركات، الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة مع الحفاظ على مكتسبات وحقوق شغيلة القطاع”.

ودعا البلاغ، كافة الشغيلة بقطاع النظافة في شركات النظافة بالدار البيضاء، إلى الانخراط الواسع والمشاركة المكثفة في الإضراب.

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