إطلاق طلب مشاريع “كيبك-المغرب2019”

هبة بريس

أطلقت وزارة العلاقات الدولية والفرنكفونية في كيبيك طلب مشاريع (كيبك- المغرب 2019) في مختلف القطاعات بهدف إعادة تنشيط علاقات التعاون المؤسسي الثنائية.

ووفقا للوزارة، يهدف طلب المشاريع هذا، وهو الثاني من نوعه، إلى تشجيع الشراكات الدائمة بين المؤسسات والمنظمات في كيبك ونظيرتها المغربية وكذا تعزيز الحركة الدولية للعمال والشباب والباحثين ورجال الأعمال والفنانين والطلبة.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع قطاعات الاقتصاد والتربية والتعليم العالي والزراعة ومصايد الأسماك والأغذية والبيئة ومكافحة تغير المناخ والثقافة والاتصال.

ويهم طلب المشاريع الذي ينتهي أجل إيداع الملفات المتعلقة به في 21 يناير، قطاعات الأغذية والأمن الغذائي والثقافة والتربية والتكوين والتعليم العالي وممارسة الأعمال والبيئة.

ويجب أن يتضمن أي مشروع شريكا واحدا على الأقل في كيبك وشريكا مغربيا، وأن يسجل في أحد قطاعات النشاط المستهدفة، وأن يبدأ قبل 31 مارس 2019 وينتهي قبل 31 دجنبر من نفس السنة.

كما يجب أن يحقق المشروع فوائد ملموسة ومفيدة للطرفين وأن يكون موضوع ملف كامل عند تقديم الطلب.

وللحصول على الدعم المالي من وزارة العلاقات الدولية والفرنكفونية، يتعين إنجاز المشاريع من قبل المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين في كندا الذين يعيشون في كيبيك.

كما يجب أن يكون المرشحون أشخاصا قانونيين تم تأسيس مقرهم الرئيسي في كيبك قبل ثلاث سنوات على الأقل وأن يزاولوا نشاطهم في أحد القطاعات المستهدفة.

وتشمل مجالات التعاون بين المغرب وكيبيك المناحي السياسية والاقتصادية والمؤسسية والثقافية، كما يقيم الطرفان تعاونا وثيقا في مجال الهجرة.

وتعكس اللقاءات السياسية المنتظمة بين السلطات المغربية ونظيرتها في كيبيك رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وإدراجها ضمن منطق الشراكة المستدامة.

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