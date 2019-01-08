رئيس الفيفا يحضر تداريب المنتخب المغربي الاولمبي

هبة سبور

قام جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، امس الاثنين 7 يناير 2019 بزيارة أكاديمية كرة القدم التابعة لإتحاد غامبيا لكرة القدم، حيث يخوض المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة تداريبه استعدادا للمباراة الودية التي ستجمعه يوم غد الأربعاء بالمنتخب الغامبي.

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي كان مرفوقا بلامين كابا باجور، رئيس الإتحاد الغامبي لكرة القدم، جزء من تداريب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة قبل أن يتقدم للسلام على مدرب النخبة الوطنية مارك فوت والطاقم التقني.

جدير بالذكر، أن جياني إنفانتينو، مباشرة بعد هذه الزيارة توجه إلى العاصمة السنغالية دكار، لحضور جوائز فعاليات الحفل السنوي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

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