استنفار في مكة لمواجهة زحف جيوش الصراصير والجراد

هبة بريس - وكالات

هاجمت حشود جرارة من صراصير الليل أو الجداجد ساحات الحرم المكي، مما اضطر السلطات في أمانة مكة للاستنفار ونشر فرق متخصصة لمكافحتها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر صراصير الليل في ساحات الحرم المكي بأعداد هائلة.

وذكرت أمانة مكة، أن أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص، وجه فرق الإصحاح البيئي “للعمل على مكافحة الحشرات المنتشرة في الحرم على مدار الساعة وفي جميع أنحاء مكة، حتى يتم التخلص منها والقضاء عليها نهائيا”.

وقالت الأمانة، إن 22 فرقة مكونة من 138 فردا و111 جهازا للمكافحة، تعمل على التخلص من هذه الحشرات، موضحه أنه “تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية”.

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