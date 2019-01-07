الناظور.. إعتصام ساكنة حاسي بركان بسبب مسلك طرقي

هبة بريس : وجدة

دخلت ساكنة دوار إبركانن التابعة للنفوذ الترابي لجماعة حاسي بركان(إقليم الناظور) في اعتصام مفتوح أمس الاثنين 07 يناير الجاري للمرة الثالثة بمقر الجماعة، وذلك بسبب التأجيل والتأخير في إصلاح مسلك طرقي بدوارهم بدعوى أنه مسلك وعر، ويحتاج إلى آليات وآلات خاصة، الشيء الذي لم تتقبله الساكنة.

وبعد أزيد من 6 ساعات، دخل المعتصمون في حوار مع رئيس مجلس الجماعة بقاعة الإجتماعات بمقر الجماعة، بحضور كل من قائد حاسي بركان أفسو ورئيس دائرة لوطا، وقائد المركز الترابي للدرك الملكي بالعروي وعون سلطة ممثل دوار إبركانن.

وبعد حوار دام أكثر من ساعة لم يتم الوصول إلى أي حل يرضي الساكنة، حيث انسحب المحتجون من قاعة الاجتماعات دون إكمال الحوار، بعدما تبين لهم أن لا نتيجة من المقترحات التي أبداها رئيس مجلس الجماعة ما دام ليس هناك أي مؤشر على إصلاح ذلك الطريق في الوقت الحالي.

و غادر المعتصمون مقر الجماعة مهددين بالدخول في اعتصام آخر أو تنظيم مسيرة احتجاجية لاحقا.

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