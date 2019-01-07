احتراق “مصبنة” يرعب ساكنة البرنوصي بالبيضاء و يستنفر عناصر الإطفاء

هبة بريس – الدار البيضاء

اندلعت النيران مساء الاثنين بمصبنة ملابس توجد بمنطقة البرنوصي الشعبية بالدار البيضاء بعدما شب حريق بداخلها مما أدى لتجمهر عدد كبير من ساكنة المنطقة حول مكان الحادث.

الحادث و حسب مصادر من عين المكان لم يخلف أي خسائر بشرية، غير أنه أتى على كامل المصبنة بمحتوياتها من ملابس الزبناء و معدات و آليات التصبين و الكي نظرا لاحتواء المكان على مواد قابلة للاشتعال.

و استنفر هذا الحادث عناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان ، حيث تمت السيطرة على الحريق و تجنب انتشار ألسنة اللهب لمحلات مجاورة و تفادي وقوع أي حالة إغماء رغم الدخان الكثيف الذي غطى المنطقة.

و لحدود الساعة تجهل أسباب الحريق رغم أن بعض الشهود يؤكدون فرضية التماس الكهربائي و هو الأمر الذي ستكشف حقيقته تحريات عناصر الأمن التي حضرت لمكان الحادث.