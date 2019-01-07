جرحى في حادثة سير خطيرة بالحاجب

ع محياوي ـ هبة بريس

شهدت الطريق الجهوية رقم 716, على مستوى تراب جماعة أيتن عمال إقليم الحاجب عصر اليوم الإثنين 07 يناير الجاري، حادثة سير وصفت بالخطيرة ، جراء اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين ، على مشارف مدخل مدينة الحاجب حسب مصدر لهبة بريس.

و أضاف ذات المصدر، أن الحادثة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ضمنهم جندي برتبة مساعد أول تعرض لكسر على مستوى رجله، كما أصيبت امرأة بكسر هي الأخرى على مستوى رجلها، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى جميع أنحاء جسمهم.

وفور علمهم بالحادث، حل على الفور نائب قائد سرية الدرك الملكي بالحاجب، وقائد الوقاية المدنية للقيام بالمتعين وتم استدعاء 3 سيارات إسعاف فيما تم نقل المصابين صوب مستشفى ولي العهد مولاي الحسن ،قبل ان يعمل الاخير على تحويل حالتين صوب مستشفى محمد الخامس بمكناس نظرا لخطورة الوضع

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