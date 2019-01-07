تاونات: الإجراءات المتخذة للحد من الآثار السلبية لمادة المرج على المجال البيئي

في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها السلطة الإقليمية بتاونات، للحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على المجال البيئي بإقليم تاونات، زارت لجنة إقليمية مختلطة مختلف مناطق الاقليم قصد المراقبة والاطلاع على مدى احترام أرباب المعاصر للشروط البيئية المعمول بها في دفتر التحملات الخاصة بالدراسات البيئية واستيفاء جميع ملاحظات وتوصيات لجن المراقبة السابقة.

وقد أسفرت حصيلة التدخلات التي قامت بها اللجنة من خلال 15 زيارة ميدانية شملت 30 وحدة لاستخلاص زيت الزيتون إلى حدود تاريخ 04 يناير 2019 على ما يلي:

استصدار قرارات منع اشتغال ثمان ( 08) وحدات بكل من جماعات تاونات وتمزكانة التابعة لدائرة غفساي وأوطابوعبان التابعة لنفوذ دائرة تيسة ومولاي بوشتى والمكانسة التابعتين لدائرة قرية ابا محمد.

توجيه إنذارات لأرباب ست (06) معاصر منها أربع وحدات تابعة لجماعة تاونات ومعصرتين تتواجدان بكل من جماعة سيدي يحيى بني زروال و مزراوة.

و تجدر الاشارة، أن أغلب المخالفات المسجلة تتمحور في مجملها حول عدم احترام دفتر التحملات الخاص بدراسة التأثير على البيئة فيما يخص كمية الزيتون المرخص بعصرها وشروط النظافة داخل المعصرة وتسييج بعض أحواض التبخر وإضافة آليات غير مضمنة بالدراسات البيئية. كما أن حوالي 70 % من الوحدات التي تمت زيارتها تحترم المعايير البيئية المعمول بها.