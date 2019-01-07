العثماني: لن نتراجع عن دعمنا للمجال الاجتماعي

هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء الاثنين 07 يناير الجاري، بمجلس النواب، أن الحكومة لن تتراجع عن دعمها للمجال الاجتماعي الذي تشتغل عليه.

وشدد رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية”، على أن الحكومة حريصة على هذه الأعمدة التي هي تحسين الاقتصاد ورعاية الوضع الاجتماعي للمواطنين.

وأفاد العثماني، أن الحكومة ماضية إلى الأمام في سياسة اجتماعية قوية فاعلة مفيدة للمواطن، مردفا “لن نتراجع عنه، ونشتغل على اجراءات عملية في هذا الصدد”.

وتابع أنه سيتم توسيع برامج الدعم الاجتماعي من خلال دعم أكبر عدد من الفئات الفقيرة والهشة وفق برامج متنوعة، مشيرا إلى أن مجموعة من البرامج التي أنجزتها الحكومة لهذا الغرض كبرنامج تسيير ودعم المطاعم المدرسية، والرفع من قاعدة الممنوحين في التعليم العالي والتكوين المهني، والرفع من عدد المستفيدات من الدعم المباشر للأرامل.

ولفت رئيس الحكومة، إلى أنه سيتم توسيع عدد المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، مضيفا أنه سيتم قريبا اتخاذ اجراءات في ما يخص التعويض عن فقدان الشغل.

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