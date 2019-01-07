تجار مكناس يحتجون بـ”السترات الصفراء” ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط

احتج المئات من تجار المدينة العتيقة بمدينة مكناس،بـ “السترات الصفراء” خلال مشاركتهم، الإثنين، في مسيرة احتجاجية على ارتفاع الضرائب المفروضة عليهم منذ بداية العام، وما اعتبروه “الحالة المزرية” لأسواق المدينة العتيقة.

وحسب مقاطع فيديو تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعية، ردد التجار شعارات تطالب السلطات بالحد من الباعة الجائلين، والتراجع عن الضرائب التي تم رفعها مع بداية السنة الحالية‎.

ومن بين الشعارات التي تم رفعها : “الضرائب نؤديها وكل أشكال الظلم نعانيها”، و”تجار المدينة العتيقة بمكناس يسنكرون وينددون بالحالة المزرية والمتردية لأسواق المدينة العتيقة من فوضى عارمة وقطع الطرقات من طرف الباعة الجائلين”.

وأظهرت صور تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعية إغلاق عدد من المحلات التجارية بهذه المدينة العتيقة ، بينما تقول الحكومة إن أبوابها مفتوحة للحوار مع التجار من أجل إيجاد حلول لمطالبهم.

ياتي هذا التصعيد تزامنا مع تصريح لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، دعا من خلاله التجار المغاربة الى ضرورة الترافع على قضاياهم في إطار هياكل منظمة بملفات واضحة، عوض العشوائية التي كانت تتسم بها تجمعاتهم سابقاً.

العلمي وخلال حديثه، بلقاء تأسيس منظمة التجار الأحرار ببوزنيقة الجمعة الماضي، دعا التجار إلى الانخراط في الغرف المهنية وإعداد ملفات تقنية للمشاكل التي يواجهونها والاقتراحات التي يرغبون في إدراجها في عدد من القرارات السابقة.

وأضاف الوزير التجمعي بأن عدم توحد التجار في إطار مهني ساهم في تراجع صورة التاجر المغربي، عكس ما نهجته دول أخرى، حيث دعمت تجارها المنضوين في إطار جمعيات ومنظمات، حتى أصبحوا منافسين لكبار العلامات التجارية، مشيرا إلى أنه يصعب الحديث مع كل تاجر لوحده عكس فتح النقاش والحوار في إطار منظمة، إذ لابد أن يسمع صوت مليون و500 مشتغل في قطاع التجارة بالمغرب.