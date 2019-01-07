انزكان: بسب اضطرابات نفسية، شاب يضع حدا لحياته شنقا

احمد وزروتي: هبة بريس

وضع شاب حدا لحياته مساء اليوم الاثنين 07 يناير2019 شنقا بأحد أحياء تراست باقليم انزكان آيت ملول.

وأكدت مصادر هبة بريس أن الضحية في العشرينيات من عمره، كان يعاني اضطرابات نفسية جعلته يقوم بفعلته في غياب أفراد العائلة.

وفور علمها بالأمر، تنقلت مصالح السلطات المحلية والأمن الوطني مرفوقة بالشرطة العلمية، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير ، ليتم إجراء تشريح طبي لتحديد ملابسات الوفاة وفتح تحقيق في الموضوع تحت اشراف النيابة العامة المختصة.