غينيا بيساو تأمل في الإستفادة من التجربة المغربية في المجال الفلاحي

هبة بريس ـ و م ع

أعرب وزير الفلاحة والتنمية القروية بجمهورية غينيا بيساو السيد نيكولو دوس سانتوس، اليوم الإثنين بالرباط، عن أمل بلاده في الإستفادة من التجربة المغربية في المجال الفلاحي.

وأبرز السيد دوس سانتوس، في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، أهمية التجربة “الواسعة جدا” التي راكمها المغرب في المجال الفلاحي، منوها بالتقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال.

وسجل وزير غينيا بيساو، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام، أن بلاده تزخر بإمكانيات هامة في المجال الفلاحي، غير أنه “لا يتم استغلالها بالطريقة المثلى” أحيانا.

وأبرز في هذا الصدد أهمية تبادل التجارب، معربا عن الأمل في أن تطور بلاده قطاعها الفلاحي.

وتابع أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون جنوب-جنوب، وتروم تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وجمهورية غينيا بيساو، وكذا تطوير التعاون في المجالات الفلاحية والتنمية القروية.

من جهتها، أشارت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالمغرب السيدة فلورونس ماري رول إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعاون الثلاثي بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو والفاو.

وأضافت أن دور الفاو يكمن في تسهيل عملية تبادل التجارب والمعارف في المجال الفلاحي، وذلك بهدف النهوض بشراكات بين مختلف البلدان.

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