محلل سياسي : البيجيدي ينحني للعاصفة وعورته عارية امــام الجميع

هبة بريس ـ الرباط

يوصف مسار وزراء وأعضاء حزب العدالة والتنمية، بمسيرة “الفضائح الكبرى” خلال توليهم تسيير الشأن العام ، إذ لازالت الفضائح تؤرق مضجع قيادة البيجيدي في مراحل متفرقة .

المحلل السياسي عمر الشرقاوي قال إن “البيجيدي حزب مولع بسلوك النعامة، كلما تفجرت فضيحة داخله الا وغرس رأسه في الرمل معتقدا ان يختبئ بينما عورته عارية امام الجميع.

واشار الشرقاوي انه و”بدل ان يقيم الدنيا ولا يقعدها من خلال فتح تحقيقات في الاتهامات الموجهة لاعضاءه والتبين بشأنها وترتيب الجزاءات المطلوبة، ينحني للعاصفة ويترك للزمن مهمة التكفل بالحل مطبقا مبدأ وكم حاجة قضيناها بتركها “

وتساءل الشرقاوي في تدوينة فيسبوكية ” لا افهم حزبا يعتبر ان كل الاتهامات الموجهة لاعضائه كذب واختلاق ولا يتجه للقضاء لنيل حقه، وفي المقابل لا افهم ان حزبا يقتنع بارتكاب افراده لفضائح مدوية ولا يقوم باتخاذ المتعين لاقفال الافواه والحفاظ على ما تبقى من رصيده اذا بقي له اي رصيد”

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