العثماني: أنا من كلفت لفتيت باستئناف جولات الحوار الاجتماعي

هبة بريس ـ الرباط

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه هو من كلف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإكمال جولات الحوار الاجتماعي.

رئيس الحكومة الذي كان يتحدث خلال تعقيبه على البرلمايين بالجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب، أكد أن لا اتفاق نهائي مع النقابات إلا بحضوره

وأضاف العثماني ” أنا من كلفت لفتيت وليس هو من اقترح نفسه، بل بالعكس هو لم يكن متحمسا في البداية، لكن في الأخير كلفناه بمواصلة هذه اللقاءات”

وتابع العثماني كلامه قائلا:” لدينا كل الإرادة لإنجاح الحوار الاجتماعي ونأمل أن ينخرط فيه الجميع”.

وعلى صعيد آخر، طمأن العثماني التجار المضربين بدرب عمر والقريعة بالدار البيضاء، مشيرا أنه كلف كل من وزيري التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بمتابعة الملف، مؤكدا على أنه مستعد لاستقبال ممثلين عنهم.