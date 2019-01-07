سلطنة عمان تجدد تأييدها للوحدة الترابية للمغرب

هبة بريس

جددت سلطنة عمان تأييدها للوحدة الترابية للمغرب، وعبرت عن تقديرها ل “حكمة القيادة المغربية في التمسك بالحل السلمي لهذه القضية”.

وجاء في البيان المشترك الذي صدر عقب انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية العمانية (6 و 7 يناير 2019) بمسقط، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويوسف بن علوي، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في سلطنة عمان، أن الجانب العماني جدد “بخصوص قضية الصحراء المغربية، تأييده لوحدة المغرب الترابية، معبرا عن تقديره لحكمة القيادة المغربية في التمسك بالحل السلمي لهذه القضية”.

كما ثمن “الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود جلالته الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية”.

من جانبه، يضيف البيان، نوه الجانب المغربي بالدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عمان، “تحت القيادة الرشيدة للسلطان قابوس بن سعيد، في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي”.

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