العرائش .. اعتقال “سلفي” غرر بقاصر وهتك عرضها

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة العرائش، أول أمس السبت، من اعتقال شخص بتهمة التغرير بقاصر وهتك عرض نتج عنه حمل والسرقة والعنف.

وأفاد مصدر أمني، أن المعني بالأمر المسمى “ح,ز” وهو “سلفي جهادي” شقيق المقاتلين بمنطقة سوريا والعراق “م.ز” و”س.ز” مبحوث عنهم، و”ي.ز” و”م.ز” متوفيين، تم توقيفه على اثر شكاية مرفوعة ضده من طرف المسماة “و.ص” التي تتهمده بالاعتداء الجسدي.

المشتكية، حسب ذات المصدر، أكدن أنها تربطها علاقة حميمة مع المعني بالأمر، وذلك لأزيد من 18 شهرا، قبل أن يهتك عرضها دون رضاها.

وبتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام العدالة من أجل تهمة “التغرير بقاصر وهتك عرض نتج عنه حمل والسرقة والعنف”.

هذا ويشار الى أن المعنب بالأمر، يتواجد والده بمنطقة القتال بسوريا والعراق، هذا الأخير الذي ربط الاتصال بتاريخ 16فبراير الماضي بالمسماة “م.ج” والدة المقاتل “ح.ب” لاخبارها بأنه تم تكليفه من طرف شخص بسوريا لارسال مبلغ 50الف درهم عن طريق وكالة “وفا كاش”.

كما ربط والد المعني بالأمر الاتصال بتاريخ 9 ماي الماضي بالمسماة “ن.ح” شقيقة المقاتل “ن.ح” لدعوتها لارسال مبلغ 15ألف درهم عن طريق نفس الوكالة لشقيقها.

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