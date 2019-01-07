تدشين بدال “المسيرة” على مستوى الطريق السيار الرباط -القنيطرة

هبة بريس

تم الاثنين 07 يناير، تدشين بدال “المسيرة” الذي يقع عند النقطة الكيلومترية 232 على مستوى الطريق السيار الرباط-القنيطرة، وذلك من أجل تحسين ظروف الولوج إلى مدينة القنيطرة.

وسيتيح هذا المشروع الذي تم إنجازه من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة على مدى 10 أشهر، باستثمار بلغت قيمته 30 مليون درهم، التخفيف من حركة المرور على مستوى البدالين المجاورين وسط القنيطرة وشمال القنيطرة، وتحسن القدرة الاستيعابية وانسيابية حركة السير.

وبهذه المناسبة، أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، عبد القادر عمارة، ان تهيئة هذا البدال الجديد ستسهم في تقليص مدة الولوج إلى الطريق السيار، وتحسين انسيابية تدفقات المرور نحو وسط المدينة، وتجنب اختناف حركة السير على مستوى الممر المؤدي إلى الساكنية وربط المدينة بهذه المنطقة بشكل أفضل.

وأبرز اعمارة في تصريح للصحافة أن مدينة القنيطرة تشهد تطورا على المستوى الحضري والصناعي بالنظر للمشاريع العديدة التي تم إطلاقها، لا سيما إنشاء المنطقة الحرة الأطلسية ، مشيرا إلى أن المشروع يفتح الطريق أمام تحسين ظروف حركة المرور والخدمة المقدمة للزبناء مرتفقي الطريق السيار الرباط – القنيطرة.

وتواصل الشركة الوطنية للطرق السيارة من خلال هذا المشروع تنفيذ الأوراش المهيكلة بهدف الإسهام في تنافسية الأقاليم من خلال تقوية بنياتها التحتية وتحسين ربطها بشيكة الطرق السيارة.

حضر حفل التدشين عامل إقليم القنيطرة، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة ومسؤولون بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

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