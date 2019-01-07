السودان يعلن حصيلة قتلى وجرحى الاحتجاجات الأخيرة في البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، أن حصيلة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد مؤخرا بلغت 19 قتيلا، و131 مصابا.

وأوضح عثمان أن مجموع الأحداث التي وقعت منذ 19 ديسمبر، بلغ 381، جرى خلالها اعتقال 816 شخصا وتسجيل 322 بلاغا منها 19 وفاة بينها مصرع عنصرين من القوات الأمنية.

وذكر أن عدد مصابي الأحداث بلغ 131 من القوات النظامية بالإضافة إلى عدد من المواطنين لم يشر إلى عددهم.

وأضاف أن هذه الإحصاءات تدل على “عدم سلمية المظاهرات وتعكس بشكل واضح ضبط النفس والمهنية التي تعاملت بها السلطات السودانية”.

وقال إن عدد المرافق المتضررة بلغ 118 مرفقا شملت مقار حكومية وحزبية وصحية وخدمية منها 14 مركزا للشرطة، وأضاف: “آثرنا أن تنسحب الشرطة من مرافقها حتى لا تكون الخسائر أكبر”.

واتهم الوزير السوداني أشخاصا لم يسمهم باستغلال التظاهرات السلمية للقيام بأعمال نهب، مضيفا أن الأوضاع حاليا “هادئة ومستقرة” في جميع أنحاء البلاد.

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