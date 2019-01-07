إلغاء العديد من الرحلات في مطاري برلين بسبب إضراب

هبة بريس - وكالات

تم إلغاء العديد من الرحلات بمطاري العاصمة الألمانية برلين الاثنين 07 يناير، بسبب الاضراب التحذيري الذي خاضه موظفو شركات الأمن صباح اليوم لمدة أربع ساعات، بدعوة من نقابة “فيردي” الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات.

وأشارت النقابة الى أن الإضراب عن العمل في مطاري “تيغل” و “شونيفيلد” بدأ في الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش).

وأفادت مصادر إعلامية، أن حوالي 60 رحلة طيران في “تيغيل” و 20 في “شونيفيلد” تأثرت بالإضراب، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى اضطرابات في مواقيت الرحلات على مدار اليوم.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب، على خلفية فشل مفاوضات بين النقابة والرابطة الاتحادية لشركات السلامة الجوية، بشأن زيادة أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية قبيل عيد الميلاد.

ووصفت النقابة عرض الرابطة بأنه “عرض غير كاف على الإطلاق”. وكانت شركة المطار قد دعت جميع الركاب إلى الاستعلام لدى شركات الطيران عن طبيعة الوضع قبل سفرهم.

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