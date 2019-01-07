اختيار التلميذة مريم أمجون سفيرة للقراءة بفاس

هبة بريس

تم الإثنين 07 يناير بمركز التكوينات والملتقيات بفاس اختيار التلميذة مريم أمجون سفيرة للقراءة على هامش معرض كتب الناشئة المنظم بمبادرة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لفاس مكناس من 7 الى 12 يناير الجاري.

ويستهدف هذا المعرض المنظم تحت شعار “معرض كتاب الناشئة دورة مريم أمجون بطلة تحدي القراءة العربي لسنة 2018” تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بمديرية التعليم بفاس.

وبهذه المناسبة قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس السيد محسن الزواق في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء إن افتتاح معرض كتاب الناشئة يتميز اليوم بالتعيين الرسمي لمريم أمجون كسفيرة للقراءة.

وأضاف الزواق أن هذا التعيين يهدف الى إعطاء شحنة قوية للتلاميذ والتلميذات للاقتداء بمريم أمجون والانخراط في عالم القراءة والانفتاح على جميع المجالات التي تمكنهم من التكوين الشخصي والذاتي والانفتاح على الآداب و العلوم والفنون.

وأبرز أن هذا المعرض يندرج في إطار سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الأكاديمية لتقريب الكتب من التلاميذ وأيضا من آباء وأولياء التلاميذ.

ويتضمن برنامج المعرض أنشطة موازية تشمل ورشات للرسم سيؤطرها أساتذة الفن التشكيلي التابعين لمؤسسة التفتح الفني والأدبي، وورشات للقراءة سيؤطرها متطوعون من جمعية شبكة القراءة فرع فاس بالإضافة الى لقاء تواصلي مع تلامذة مديرية فاس لتحفيزهم على القراءة والمشاركة في تحدي القراءة العربي.

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