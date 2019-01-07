رئيس “نيسان”: قضية كارلوس غصن لم تؤثر في تحالفنا مع “رينو”

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التنفيذي لـ”نيسان” هيروتو سايكاوا أن تحالف الشركة اليابانية مع “رينو” الفرنسية ليس في خطر “على الإطلاق”، رغم التوتر التي كشفالحاصل إثر توقيف سلفه كارلوس غصن.

واستبعد سايكاوا في مقابلة أجرتها معه “فرانس برس” اليوم الاثنين، أن يكون التحالف الذي يضم كذلك “ميتسوبيشي موتورز” تضرر جراء توقيف مجلس إدارة نيسان السابق، وقال: “لا أعتقد أنه (التحالف) في خطر على الإطلاق”.

ورفض سايكاوا التعليق مباشرة على قضية مؤسس التحالف الذي تم توقيفه في اليابان في 19 نوفمبر للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية، والذي سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء في جلسة طالب بعقدها لتوضيح أسباب توقيفه.

وقال سايكاوا: “هذه عملية مرتبطة بالنظام (القضائي) الياباني. ليس لدي ما أقوله” في هذا الشأن، مضيفا “أريد فقط التركيز على إعادة استقرار الشركة”.

وهز توقيف غصن عالم صناعة السيارات وكشف عن الخلافات ضمن التحالف الذي أسسه بين ثلاث شركات، وتحديدا بين “نيسان” و”رينو”.

وسارعت كل من “نيسان” و”ميتسوبيشي موتورز” إلى إقالة غصن من مناصبه القيادية عقب توقيفه، بينما تحدث سايكاوا عن “الجانب المظلم” لولاية رئيسه السابق.

لكن “رينو” أبقت غصن في منصبه كرئيسها التنفيذي، وحثت نظيرتها اليابانية “نيسان” مرارا على الدعوة لعقد اجتماع للمساهمين.

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