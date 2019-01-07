بوريطة يترأس مع نظيره العماني أشغال اللجنة المغربية – العمانية المشتركة

هبة بريس

سيترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ويوسف بن علوي، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يومي 06 و07 يناير الجاري بمسقط، أشغال الدورة الخامسة للجنة المغربية – العمانية المشتركة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، التي تم تأسيسها سنة 1995، على مستوى وزراء خارجية البلدين، إذ منذ إحداثها ترأس أشغالها وزراء قطاعات تقنية.

وكانت اللجنة قد عقدت دورتها الأخيرة شهر دجنبر 2010 برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني عن الجانب المغربي ووزير القوى العاملة العماني.

وستتناول أشغال اللجنة، التي تعرف مشاركة ممثلي عدد من القطاعات في البلدين، قضايا التعاون الثنائي، وسبل تنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، كما ستكون مناسبة للتشاور وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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