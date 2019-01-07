فضيحة جديدة تهز “رونو المغرب” .. زبناء يشتكون تعرضهم ل”النصب”

هبة بريس - الرباط

حالة من السخط والاستياء تلك التي تعم عددا من زبناء شركة “رونو” الفرنسية للسيارات، بسبب تعرضهم للنصب من قبل أحد الوكالات التابعة للشركة بمدينة فاس.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين، عن تذمرهم بسبب تعرضهم للنصب في مبالغ مالية مهمة من قبل الوكالة المذكورة .

تفاصيل الموضوع، حسب أحد المشتكين، يعود الى توجهه الى الوكالة المذكورة شهر أكتوبر الماضي لشراء سيارة جديدة من نوع “KADJAR”، حيث دفع أزيد من ثلاثين مليون سنتيم للوكالة، غير أن هذه الأخيرة تماطلت في تسليمه سيارته.

وأضاف ذات المشتكي، أنه اتقل الى الوكالة بشكل مستمر للتساؤل عن سبب تأخر موعد تسليمه سيارته، غير أن الوكالة تماطلت في ذلك دون تقديم أسباب أو توضيحات مقنعة.

وتابع المشتكي ذاته، أن الوكالة المذكورة، اتصلت به قبل أسابيع وسلمته سيارة من نوع “كليو4″ الى أن تصبح سيارته جاهزة، مشيرا أن المسؤولين خاطبوه بالقول:”عدي بهادي”.

وشدد المشكي ذاته، أنه أخذ السيارة التي طالبته الوكالة بتسلمها الى حين إحضار سيارته التي دفع ثمنها، لافتا أنه يتصل باستمرار بالمسؤولين للتساؤل عن مصير أمواله والسيارة التي طلبها غير أنه لم يلقى ردا الى اليوم، ما دفعه الى التوجه للقضاء.

هذا ويشار إلى أن فضيحة تخص أحد وكالات شركة “رونو” بمدينة فاس، تفجرت قبل مدة بعد نصب مديرها على عدد من الزبناء وفر خارج أرض الوطن بأموالهم.

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