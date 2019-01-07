إدارة الوداد تسعى للتعاقد مع لاعب النجم الساحلي

نُشر بتاريخ :  2019-01-07 - 11:34
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

شفيق عنوري

تسعى إدراة نادي الوداد الرياضي، إلى التعاقد مع لاعب النجم الساحلي التونسي، المهاجم أنس سلتو، وذلك خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكشفت مصادر صحفية، أن إدارة الفريق البيضاوي، ترغب في تقديم عرض رسمي إلى الفريق التونسي، من أجل ضم سلتو.

وسبق لسلتو، الذي يلعب معارا لأهلي طرابلس الليبي، أن أبدى رغبته في اللعب بالدوري المغربي، لكنه فضل حمل قميص الرجاء.

يشار إلى أن سلتو، كان قد تلقى بداية الشهر الماضي، عرضا رسميا من اتحاد طنجة، يبدي فيه اهتمامه بضمه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الليبي سلتو مستعد للتنازل عن جزء من مستحقاته لحمل قميص الرجاء

شفيق عنوري أبدى الليبي محمد أنيس سلتو، لاعب النجم الساحلي المعار إلى أهلي طرابلس، رغبته في…