نشرة خاصة..انخفاض شديد في درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة

نُشر بتاريخ :  2019-01-07 - 11:05
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هبة بريس

توقعت مديرية الأرصاد الجوية المغربية تسجيل درجات حرارة منخفضة جدا، خاصة خلال الليل وساعات الصباح، بعدة مناطق من الممملكة، اعتبارا من صبيحة اليوم الإثنين إلى غاية الأربعاء المقبل.

وأكدت المديرية في نشرة خاصة أن درجات الحرارة ستنخفض لنحو سبع درجات تحت الصفر في بعض المناطق بأقاليم الحوز و أزيلال وبولمان وفكيك و إفران وجرادة وميدلت وتاوريرت وتنغير.

وأشارت إلى أن درجات حرارة تصل الثلاث درجات تحت الصفر ستسجل في مناطق بأقاليم الحسمية، بني ملال، بركان، شفشاون، شيشاوة، دريوش، كرسيف، خنيفرة، خريبكة، مولاي يعقوب، ورزازات، وجدة أنجاد، صفرو، تارودانت، وتازة. وأوضحت النشرة الخاصة أن درجات حرارة تتراوح بين صفر وثلاث درجات فوق الصفر، ستسجل في أقاليم بن سليمان، الدار البيضاء، الحاجب، الرشيدية، فاس، الفقيه بن صالح ، القنيطرة، الخميسات، العرايش، مديونة، مكناس، الناظور، النواصر، وزان، الرباط، سلا، سطات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، الصخيرات – تمارة، تاونات وزاكورة.

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