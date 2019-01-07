سياسي جزائري: لن نتخلى على بوتفليقة بسبب وعكة صغيرة

هبة بريس - وكالات

دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، الرئيس بوتفليقة للترشح للاستحقاق الانتخابي في موعده المقرّر في شهر أبريل المقبل، مع تأكيده على أن تشكيلته السياسية ساندت الرئيس عندما كان في أوج عطائه (وصفه بالسبع) ولا يمكنها التخلي عنه بسبب وعكة صغيرة أصابته، وفق تعبيره.

ونقل موقع «TSA عربي» عن عمار غول خلال كلمة ألقاها السبت بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزبه، ردّه على منتقدي حزبه بخصوص دعوته لعقد ندوة إجماع وطني تدرس إمكانية تأجيل الانتخابات، ثم تراجعه عن الفكرة وتأكيده أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في وقتها.

وقال غول: «حزبنا الفتي صنع لنفسه مكانة مرموقة جعلته يلعب في ساحة الكبار، ونحن لا تستهوينا الجدالات العقيمة والمسرحية، لأننا حزب الدولة في الأولوية وحزب الشعب بجدارة». وللذين شككوا في مصداقية تصريحاته، أوضح رئيس تجمع أمل الجزائر: «نحن لا نتحدث من فراغ وتحليلاتنا وقراءتنا مدروسة وموزونة وتراعي مصلحة الوطن».

إلى ذلك عبر غول عن أمله في أن تكون رئاسيات 2019 نيسان /أبريل عرسا ديمقراطيا، ولبنة لتقوية مكاسب الوطن وطموحات الشعب الجزائري، داعيًا الرئيس بوتفليقة إلى الاستمرار في منصبه لاستكمال ما وصفها بـ« المسيرة» في رئاسيات نيسان المقبل.

وقال غول إن :»وفاءنا ثابت للرئيس. لقد ساندناه ودعمناه عندما كان سبعا (أسد) ولا يمكننا التخلي عنه عقب تعرضه لوعكة صغيرة، حيث يربطنا معه عقد معنوي وأخلاقي، كما أن الإنجازات المحققة طيلة العقدين السابقين لا ينكرها إلا جاحد «.

ليستدرك رئيس تجمع أمل الجزائر لكن في الوقت نفسه، أي قرار يتخذه الرئيس بوتفليقة نحن نباركه وندعمه، ونجسده في الميدان، لأنه تنتظرنا إصلاحات وورشات كبرى لتجنب الأجندات الخارجية والتصدي للتحديات الداخلية.

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