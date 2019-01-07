الليبي سلتو مستعد للتنازل عن جزء من مستحقاته لحمل قميص الرجاء

نُشر بتاريخ :  2019-01-07 - 10:10
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شفيق عنوري

أبدى الليبي محمد أنيس سلتو، لاعب النجم الساحلي المعار إلى أهلي طرابلس، رغبته في حمل قميص الرجاء الرياضي.

ويستعد سلتو للتنازل على 300 مليون سنتيم من مستحقاته، في سبيل اللعب لفريق الرجاء.

ولم تقدم إدارة الفريق البيضاوي أي عرض للتعاقد مع اللاعب الليبي، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في باقي أيام الميركاتو الشتوي.

وفي سياق ذي صلة، كانت إدارة اتحاد طنجة قد تقدمت بعرض رسمي للنجم الساحلي، من أجل التعاقد مع سلتو.

يشار إلى أن الرجاء يملك لاعبا ليبيا آخر، وهو سند الورفلي، الذي أثبت قدراته وحظي بمركز أساسي في دفاع الكتيبة “الخضراء”.

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