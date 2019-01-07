يينا القابضة تعلن عن تعيين فيصل الشعبي في منصب الرئيس المدير العام

هبة بريس

التحق فيصل الشعبي، خريج INSA بليون، بمجموعة يينا القابضة، في سنة 1981 وساهم منذ ذلك الحين في تطوير أنشطتها على الصعيد الدولي.

ويعد فيصل الشعبي، البالغ من العمر 62 سنة، الابن البكر للمرحوم ميلود الشعبي، المؤسس والمسير التاريخي الأسبق ليينا القابضة.

وستناط بفيصل الشعبي مهمة تعزيز تطوير المجموعة من خلال تنفيذ الاستراتيجية التنموية سواء بالمغرب أو على المستوى الدولي.

وبهذه المناسبة، صرح فيصل الشعبي رئيس يينا القابضة قائلا: “أنا فخور بانتخابي على رأس يينا القابضة التي أسسها والدي المرحوم ميلود الشعبي، الذي كان وسيظل مثالا يلهمنا. سنواصل العمل الذي قام به من خلال المحافظة على القيم التي كانت وراء نجاحنا دائما: مجموعة مسؤولة متضامنة وعالية الأداء”.

وأعرب المجلس بالإجماع عن شكره للسيدة ماما تاجموعتي الشعبي على التقدم المحرز على صعيد الحكامة ورؤيتها التدبيرية الإيجابية والتزامها في إطار الحفاظ على قيم المجموعة، كما أشاد بالنتائج التي حققتها الشركة خلال فترة تسييرها.

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