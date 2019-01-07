أستاذ “يقلب” الطاولة على تلميذتين .. وزارة التعليم تكشف تفاصيل الواقعة

هبة بريس

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل يومين، فيديو يوثق لمشاداة كلامية بين تلميذتين وأستاذ داخل الفصل، قبل أن يقدم الأخير على قلب “طاولة” عليهما.

وفي هذا الصدد، كشفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الفيديو المذكور تم تصويره بقلعة سراغنة يوم الأربعاء الماضي 2 يناير 2019 .

وذكرت المديرية في بلاغ لها، أن الفيديو يتضمن تصرفا غير مسؤول من قبل أحد الأطر التربوية في حق تلميذتين داخل فصل دراسي، مضيفة أن نقاش بين أستاذ وتلميذة تطور إلى تصرف غير تربوي من قبل الأستاذ في حق تلميذتين.

أوضحت المديرية أنه “تم اتخاذ الإجراءات الإدارية في الأمر في حينه من قبل الإدارة التربوية للمؤسسة، مع الإشارة إلى أن الطرفين قد اهتديا إلى الصلح بحضور وليي أمر التلميذتين”.

وذكرت أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي شكل لجنة جهوية ستحل صباح يوم الاثنين 7 يناير 2019 بالثانوية التأهيلية المعنية، قصد إجراء بحث معمق في الموضوع، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات الإدارية والتربوية اللازمة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، مشددة على أن الحادث يظل استثنائي، وبأن تلك المؤسسة التعليمية منخرطة بشكل فعال في محاربة السلوكات غير التربوية من خلال تفعيلها لأنشطة الحياة المدرسية.

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