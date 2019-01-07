مشاركة نناح ونغاه في “الديربي” تثير الجدل

شفيق عنوري

أثارت مشاركة الوافدين الجديدين على الرجاء الرياضي، أيوب نناح وفابريس نغاه، في مباراة الديربي، التي جمعتهم بالوداد، الجدل بخصوص قانونية لعبهما.

ويرى عدد من متابعي الشأن الرياضي، أن إشراك نناح ونغاه في المباراة، فيه خرق للمادة رقم 62 من قانون الجامعة الملكية لكرة القدم، المتعلق بالمباريات.

وتنص المادة على أن اللاعبين المؤهلين لخوض أي المباراة، هم المؤهلون للمشاركة في موعدها الأصلي، وغير الصادر في حقهم عقوبات توقيف، وهذا ما لا يتوفر في نناح ونغاه.

ويعتبر لقاء الديربي مؤجلا عن الجولة ال10، والتي لعبت أطوارها بداية الشهر المنصرم، أي قبل تعاقد الرجاء مع نناح ونغاه بما يزيد عن 30 يوما.

يشار إلى أن المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الكبير بمراكش، انتهت بفوز الوداد بهدف نظيف.

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