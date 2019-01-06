رمز التحقق:
+
=
Verify Human or Spambot ?
في 02:19
Benabdenbi Mounir
في 20:16
LE PEUPLE MAROCAIN DANS SON ENSEMBLE EST CONSTERNÉ ,SCANDALISÉ ET TRISTE REGRETTE PROFONDÉMENT CE QUI EST ARRIVÉ DE BARBARE ET DE SAUVAGE IMPENSABLE AUX DEUX TOURISTES SCANDINAVES INNOCENTES ,HÔTES DE NOTRE PEUPLE HOSPITALIER ET ACCUEILLANT,DES JEUNES FILLES A LA FLEUR DE L’AGE QUI ONT CHOISI NOTRE PAYS POUR Y PASSER LEURS VACANCES ET QUI ÉTAIENT ASSASSINÉES SAUVAGEMENT PAR DES DAWAESH CRIMINELS CES DERNIERS SEMAINES.
UN ACTE CRIMINEL DE TAILLE ET HORS PAIRE COMMIS PAR CES DAWAESH QUI SERAIENT COMMANDITÉS PAR DES FORCES OBSCURES ENNEMIES DE NOTRE MAROC ,QUI EN VOUDRAIENT BEAUCOUP A NOTRE PAYS, DES FORCES DU MAL QUI CHERCHERAIENT A SABOTER ET A TUER LE TOURISME FLORISSANT DU ROYAUME DU MAROC .
DES ENNEMIS DE NOTRE NATION ,ATTEINTS D’UNE HAINE IMMENSE INCOMMENSURABLE ET JALOUSIE SANS LIMITE A TRAVERS CET ACTE TERRORISTE IGNOBLE ET MESQUIN RÉCENT ‘COMMANDITÉ, CELUI DE L ASSASSINAT HORRIBLE DES DEUX PAUVRES ET MALHEUREUSES TOURISTES SCANDINAVES TUÉES SAUVAGEMENT ,UN ACTE TERRORISTE AU VRAI SENS DU MOT QUI SERAIT CONÇU ET PROGRAMMÉ PAR CES FORCES ENNEMIES MALINTENTIONNÉES A L ÉGARD DE NOTRE PAYS POUR PORTER UN COUP SÉVÈRE A LA RÉPUTATION DE NOTRE PAYS ET DE NOTRE NATION MAROCAINE.
L’ENQUÊTE EN COURS, POURRAIT RÉVÉLER LES DESSOUS DE CET ACTE TERRORISTE QUI VISERAIT PRINCIPALEMENT LE TOURISME ‘DESTINATION- MAROC ‘TRÈS DÉVELOPPÉE, QUI REND JALOUX CERTAINS RÉGIMES FANTOCHES, LESQUELS MÊME AVEC LEURS RICHESSES HYDROCARBURES TRÈS IMPORTANTES EXPLOITÉES DURANT DES DÉCENNIES ,N’ONT JAMAIS RIEN RÉUSSI DE POSITIF DANS LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LEUR PAYS PAYS QUI RESTE ET DEMEURE TOUJOURS UN PAYS DES PLUS SOUS -DÉVELOPPÉS DU TIERS MONDE ET LE PEUPLE UN DES PLUS PAUVRE AUJOURD’HUI COMME AVANT L’ EXPLOITATION DES RICHESSES QUI NE PROFITENT QU ‘AUX DIRIGEANTS ESCROCS QUI GOUVERNENT D’UNE MAIN DE FER DURANT DES DÉCENNIES.
LA JUSTICE MAROCAINE ALLAIT SE PRONONCER RAPIDEMENT ESPÉRONS POUR CONDAMNER A LA PEINE CAPITALE LES DAWAESH ASSASSINS
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
التعليق
الاسم
اشترك في النشرة الإخبارية!
ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3 هل أعجبك الموضوع ! رمز التحقق: + = Verify Human or Spambot ? …
للإشتراك في الرسائل الإخبارية - أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار
البريد الإلكتروني:
لا تقلق نحن لا نرسل رسائل مزعجة
ما هو تقييمك لمستوى خدمات النقل العمومي بالمغرب؟
شاهد النتائج
Benabdenbi Mounir
في 02:19
Benabdenbi Mounir
في 20:16
LE PEUPLE MAROCAIN DANS SON ENSEMBLE EST CONSTERNÉ ,SCANDALISÉ ET TRISTE REGRETTE PROFONDÉMENT CE QUI EST ARRIVÉ DE BARBARE ET DE SAUVAGE IMPENSABLE AUX DEUX TOURISTES SCANDINAVES INNOCENTES ,HÔTES DE NOTRE PEUPLE HOSPITALIER ET ACCUEILLANT,DES JEUNES FILLES A LA FLEUR DE L’AGE QUI ONT CHOISI NOTRE PAYS POUR Y PASSER LEURS VACANCES ET QUI ÉTAIENT ASSASSINÉES SAUVAGEMENT PAR DES DAWAESH CRIMINELS CES DERNIERS SEMAINES.
UN ACTE CRIMINEL DE TAILLE ET HORS PAIRE COMMIS PAR CES DAWAESH QUI SERAIENT COMMANDITÉS PAR DES FORCES OBSCURES ENNEMIES DE NOTRE MAROC ,QUI EN VOUDRAIENT BEAUCOUP A NOTRE PAYS, DES FORCES DU MAL QUI CHERCHERAIENT A SABOTER ET A TUER LE TOURISME FLORISSANT DU ROYAUME DU MAROC .
DES ENNEMIS DE NOTRE NATION ,ATTEINTS D’UNE HAINE IMMENSE INCOMMENSURABLE ET JALOUSIE SANS LIMITE A TRAVERS CET ACTE TERRORISTE IGNOBLE ET MESQUIN RÉCENT ‘COMMANDITÉ, CELUI DE L ASSASSINAT HORRIBLE DES DEUX PAUVRES ET MALHEUREUSES TOURISTES SCANDINAVES TUÉES SAUVAGEMENT ,UN ACTE TERRORISTE AU VRAI SENS DU MOT QUI SERAIT CONÇU ET PROGRAMMÉ PAR CES FORCES ENNEMIES MALINTENTIONNÉES A L ÉGARD DE NOTRE PAYS POUR PORTER UN COUP SÉVÈRE A LA RÉPUTATION DE NOTRE PAYS ET DE NOTRE NATION MAROCAINE.
L’ENQUÊTE EN COURS, POURRAIT RÉVÉLER LES DESSOUS DE CET ACTE TERRORISTE QUI VISERAIT PRINCIPALEMENT LE TOURISME ‘DESTINATION- MAROC ‘TRÈS DÉVELOPPÉE, QUI REND JALOUX CERTAINS RÉGIMES FANTOCHES, LESQUELS MÊME AVEC LEURS RICHESSES HYDROCARBURES TRÈS IMPORTANTES EXPLOITÉES DURANT DES DÉCENNIES ,N’ONT JAMAIS RIEN RÉUSSI DE POSITIF DANS LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LEUR PAYS PAYS QUI RESTE ET DEMEURE TOUJOURS UN PAYS DES PLUS SOUS -DÉVELOPPÉS DU TIERS MONDE ET LE PEUPLE UN DES PLUS PAUVRE AUJOURD’HUI COMME AVANT L’ EXPLOITATION DES RICHESSES QUI NE PROFITENT QU ‘AUX DIRIGEANTS ESCROCS QUI GOUVERNENT D’UNE MAIN DE FER DURANT DES DÉCENNIES.
LA JUSTICE MAROCAINE ALLAIT SE PRONONCER RAPIDEMENT ESPÉRONS POUR CONDAMNER A LA PEINE CAPITALE LES DAWAESH ASSASSINS