العثور على توأم مجمدتين بمطرح نفايات طنجة

نُشر بتاريخ :  2019-01-06 - 23:10
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

في مشهد ينشطر له الفؤاد ، عثر مساء اليوم الأحد 06 فبراير على توأمين من الاناث حديثي الولادة بمطرح نفايات مدينة طنجة ، وهما جثتين مجمدتين .

وحسب المعطيات المتوفرة فقد عثر “نباشون” على التوأمين حديثي الولادة وتم اخطار السلطات التي هرعت الى عين المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة قبل أن يتم نقل التوأم الى مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة .

ويرجح ان يكون التوأم قد توفيا قبل العثور عليهما بمطرح النفايات ، حيث تحدثت مصادر عن كون الجهة التي قامت بالتخلص منهما قد عمدت الى تجميدهما في مبرد ومن ثم رميهما بقلب بارد .

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