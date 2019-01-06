إصابة 29 شخصا بالاختناق إثر اندلاع حريق بأحد المراكز التجارية في جدة

هبة بريس ـ الرباط

أصيب 29 شخصا بالاختناق نتيجة استنشاقهم لدخان حريق شب، اليوم الأحد، في أحد المراكز التجارية في مدينة جدة غرب لسعودية.

وأفاد الدفاع المدني السعودي على حسابه في “تويتر” بأن الحريق تسبب في إصابة 29 حالة بالاختناق عولج منها 25 حالة في عين المكان، بينما تم نقل 4 حالات للمستشفى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، سعيد بن سرحان، قوله إن الحريق اندلع في مجمع تجاري في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني تمكن من إخلاء المبنى من الأشخاص المتواجدين بداخله.

وأضاف المتحدث أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة الحريق، فيما باشرت فرق التحقيق أعمالها لتحديد أسباب الحادث.

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