العثماني:الحكومة منكبة على إعداد حصيلة عملها لنصف الولاية لعرضها على البرلمان

هبة بريس ـ الرباط

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة منكبة على إعداد حصيلة عملها لنصف الولاية لعرضها على البرلمان في شهر ابريل المقبل، واصفا الأداء الحكومي بـ”المشرف”.

وذكر العثماني، في كلمة افتتاحية أثناء انعقاد الاجتماع العادي الشهري للأمانة العامة يوم السبت 05 يناير الجاري، بالسياق السياسي العام داخليا وخارجيا وما يطرحه من فرص وتحديات على حزب العدالة والتنمية، داعيا إلى “مواصلة الرفع من جاهزية الحزب والتمثل العملي لقيم النزاهة والاستقامة والتصدي للحملات الممنهجة التي تستهدفه من قبل خصوم الإصلاح”.

وشدد العثماني، على ضرورة “تقوية التأطير والتواصل الداخليين ومع المواطنين عامة والانخراط التام لكل قيادات الحزب في هذه العملية”.

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