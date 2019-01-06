س.قاسم.. اتهامات تلاحق موظف و مستشار جماعي بسرقة معدات من المحجز البلدي

هبة بريس- الرباط

لاتزال قضية سرقة محجوزات خشبية و حديدية من داخل المحجز البلدي لمدينة سيدي قاسم تتفاعل يوما بعد يوم, خاصة بعد تصريحات حارس المحجز البلدي الذي أفاد في تصريحاته أن الأمر يتعلق بمستشار جماعي منتمي لحزب الاستقلال و موظف مسؤول مكلف بمراقبة المحجز البلدي؛ الذين استعانو بشاحنة من النوع الكبير و جرار فلاحي نقلو عليهما تلك المعدات قبل أن يلوذو بالفرار.

“على عشعوشي” المستشار الجماعي بسيدي قاسم قال في تصريح له لهبة بريس ” أن المعلومات الرائجة بخصوص هذا الموضوع تقول أن حارس المحجز البلدي قال في تصريحاته للشرطة القضائية؛ أنه فتح الباب ليلا للمستشار الجماعي الاستقلالي و الموظف المكلف بالمحجز البلدي؛ حيث أدخلوا شاحنة كبيرة و تراكتور و نقلو على متنها المعدات الخشبية و الحديدية التي تساوي قيمتها الملايين” داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة متابعة و محاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي؛ بعيدا عن منطق التدخلات و الولاءات؛ على اعتبار أن الأمر يعتبر جريمة مكتملة العناصر و الأركان؛ خاصة و أن الأمر يتعلق بممتلكات المواطنين”.

في ذات السياق كشفت مصادر مطلعة لموقع ” هبة بريس”، أن السلطات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في الموضوع، واستمعت للأطراف المعنية؛ مسجلة ذات المصادر أن هذا التحقيق تشوبه شبهة غياب الجدية في التعامل معه؛ ما يرجح إمكانية إغلاق الملف دون ترتيب الجزاءات القانونية.

هذا تعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم الخميس الماضي عندما قام أشخاص باقتحام المحجز الجماعي، واستولوا على معدات به؛ حيث انتقلت عناصر الضابطة القضائية مرفوقة بعناصر من الشرطة العلمية إلى عين المكان، وبعد المعاينة فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث و هوية الجناة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0