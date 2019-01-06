حملة “دفئ” تستهدف مشردي خريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

ينظم الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك بمعية الجمعية المحمدية للأعمال الاجتماعية، عملية دفء 2018 / 2019 والتي تروم توفير المبيت والألبسة والأغطية والأغذية الساخنة والمواكبة الصحية للمشردين البدون مأوى لحوالي (50) فردا طيلة الفترة الباردة.

هذه العملية والتي تتم تحت الإشراف الفعلي لعامل إقليم خريبكة وباشا المدينة يحتضنها مركز الإستقبال بالملعب البلدي بمواكبة يومية للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، ومشاركة كل من السلطات الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ثم الهلال الأحمر..

هذا وتمر هذه العملية بمجموعة من المراحل بدءا من عملية التجميع التي تباشرها السلطات المحلية بسيارة مدنية، ثم إجراء الكشوفات الطبية بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني، قبل استقدامهم إلى مركز الإستقبال إذ يتلقى المستفيدين من هذه العملية خدمات متعددة من قبيل الحلاقة والاستحمام، ثم إمدادهم بملابس جديدة، بالإضافة إلى تقديم الأغذية الساخنة، كما تباشر أطر مكونة وأطباء عملية الاستماع لهذه الفئة وتقديم الدعم النفسي لها بالإضافة إلى المواكبة الطبية بعين المكان.

وحول ذات الموضوع قال عبد الجليل الجعداوي رئيس الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك بتصريح أكد فيه على أن هذه العملية تأتي ضمن سلسة من العمليات التي دأب الائتلاف على القيام بها خلال الموسمين الباردين الماضيين، كما أكد على أن عملية دفء 2018 / 2019 ستعرف نجاحا باهرا نظرا للدور الإشرافي لعامل الإقليم في أفق توفير فضاء دائم لاستقبال هذه الفئة من المجتمع طيلة السنة..

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