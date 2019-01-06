طليق ماء العينين : ” أمينة انتصرت في معركة الحرية “

هبة بريس – الرباط

بعد تداول صور منسوبة للقيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية ، بالعاصمة الفرنسية باريس حيث تظهر في لباس دون حجاب ويخالف التوجه الفكري و “الديني ” للنائبة البرلمانية ، خرج طليق ماء العينين بتدوينة أبدى من خلالها موقفه تجاة حملة “التشهير ” التي تتعرض لها ماء العينين .

وجاء فيها : “وستظل امينة ماء العينين مناضلة منتصرة وصامدة متقدمة في كل معارك الدمقرطة والكرامة والحرية والارتقاءبالفضاء العام والمشترك لهذا الوطن” .

وكانت عدد من الجهات، والمواقع الإلكترونية قد عمدت إلى نشر صور، نسبتها إلى ما قالت إنه سفريات قامت بها ماء العينين إلى الخارج، فيما نشر المحامي الحبيب حاجي تدوينة تزعم تخلصها من الحجاب خارج البلاد.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0