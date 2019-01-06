مصرع 30 شخصا في انهيار منجم شرق أفغانستان

هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤول أفغاني أن 30 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم ، اليوم الأحد، في انهيار منجم ذهب عشوائي حفره قرويون في مجرى نهر في شمال شرق أفغانستان.

وأوضح محمد رستم راقي حاكم إقليم كوهستان في ولاية بادخشان،في تصريح صحفي، أن قرويين يعملون في مجرى هذا النهر بحثا عن الذهب، وكانوا حفروا فيه بئرا بعمق 60 مترا عندما انهار.

وأضاف المسؤول الأفغاني “كانوا يستخدمون حفارا لحفر هذه البئر في النهر عندما انهار كل شيء على عشرات العمال، ما أدى الى مقتل ثلاثين شخصا وإصابة سبعة آخرين بجروح”.

من جهته قال نيك محمد نظري المتحدث باسم الحاكم في تصريح مماثل، إن الأشخاص الذين كانوا يقومون بأعمال الحفر ليسوا من المحترفين في هذا المجال، موضحا أن “القرويين يقومون بهذا النوع من الأعمال منذ عقود من دون أي رقابة حكومية”.

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