درك مراكش لتوقيف مبحوث عنه بحوزته بندقية وسلاح ابيض

ضاهر محمد – مراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بواحة سيدي ابراهيم في الصباح الباكر من يوم امس السبت، من العثور على شقيق امبراطور المخدرات (مولاي رشيد) ملقى في الارض قرب دراجته النارية على مستوى “بير رمرم” في حالة حرجة بعد سقوطه المدوي في الطريق، كما عثر بجانبه على بندقية و13 رصاصة الى جانب سلاح أبيض.

وتم نقل الموقوف على الفور صوب مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاج، تحت حراسة امنية مشددة، كما تمت احالته على المركز القضائي للدرك الملكي من اجل تعميق البحث معه، ومعرفة اسباب حيازته للسلاح الناري والذخيرة، ومخططاته التي احبطتها الحادثة العرضية منهية مغامراته، علما انه مبحوث عنه من اجل الاتجار في المخدرات، منذ الاطاحة بشقيقه الذي جر معه مجموعة كبيرة من المعتقلين من بينهم عناصر في الدرك الملكي.

وخلال البحث الذي اجرته مصالح الدرك الملكي صبيحة يومه الاحد 6 يناير مع الموقوف، تم حجز و اتلاف ازيد من 5 أطنان من الخمور التقليدية الصنع “ماء الحياة”

داخل ضيعة فلاحية بمنطقة اولاد حسون.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0