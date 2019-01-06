ســؤال للنقاش …تعالي الفنانين هل هو غرور ام تجاوز ؟

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ربيع بلهواري _ هبة بريس
أصبح من المعروف أن الساحة الفنية مليئة بأشباه الفنانين الذين لا تربطهم أية علاقة لا من بعيد و لا من قريب بالفن الحقيقي الذي تعودنا عليه قديما والذي كان يحمل رسالة سامية مقدمة للمجتمع بكافة اختلافاته الثقافية و الدينية والتي يحتضنها مجموعة من الفنانين الذين أتقنوا بحرفية هذا المجال سواء في طريقة التقديم للرسالة أو من خلال الصورة التي يقدمونها عن طريق رقي أخلاقهم و طريقة تعاملهم…… لنكتشف اليوم أن كل ذلك لم يعد موجودا ولم نعد نلامسه في الواقع.
لقد أصبح للفنان صفات و أهداف مختلفة عن ما كانت عليه , فالغرور و التكبر على رأس القائمة و أصبح كل من شوهد في إحدى وسائل الإعلام فنان متألق لا يجب على احد أن يقترب منه أو من موهبته التي قد تكون حقيقية و قد لا تكون لرداءة المستوى الذي تم الوصول إليه و التساهل الخطير الذي أصبح يتعامل به.
فقد نجد اليوم فنان مازال في بداية مشواره الفني وليس برصيده سوى عمل أو اثنين في قمة تكبره و يضع نفسه في منزلة اكبر الفنانين الذين قضوا أيام حياتهم في خدمة الفن مع العلم أن هؤلاء و إن اغتروا فلهم سبب لذلك الغرور, و لكن لمعرفتهم المسبقة بقواعد المجال يظلون من الشعب و الى الشعب .
لقد صدمت في مهرجان السينما و الهجرة باكادير مؤخرا في مشهد لم استوعبه إذ من المعروف انه يتم استدعاء الفنانين لحضور التظاهرة كنوع من التكريم الغير مباشر وبالتالي كواجب فني أو من اللباقة الحضور و الاهتمام , لكن الأمر يختلف مع بعض الفنانين الذين يتعاملون مع الأمر كنوع من ضياع للوقت واستهزاء بالتظاهرة إذ من المؤسف أن يبدأ المهرجان على الساعة الثامنة و ينسحب فنانين على الساعة الثامنة و سبع دقائق كأنهم يعطفون على الحضور بلمحهم داخل القاعة إذ يقول الفنان الشاب الوسيم و المحبوب خاصة لدى الفتيات والذي كان و مازال شقيقه الفنان المشهور دعما له :”غدي تلقاني فالطوموبيل” ويطلب من الفتاة التي كانت معه أن تلحق به قبل أن يقول الفنان الأخر”ديني معاك أودي” كنوع من الضجر و عدم أهمية لما يقدم لأسمع احد الحاضرين يقول”فلان باين عليه عاجبه راسو”كتعليق على الفنان الشاب مع العلم أن هذين الفنانين ليسوا سواء نقطة في بحر من كانوا متابعين و مهتمين والذين كانوا في قمة تواضعهم و رقيهم و اظهروا اهتمامهم للمعجبين و الصحافة المتواجدة هناك.
إن هذا التصرف وغيره من التصرفات التي تصدر من فنانين مغاربة و غيرهم في العديد من التجمعات و إن كانت تدل على شيء فهي تدل على عدم نضج و عدم احترام للغير إذ من الممكن أن يتم الاعتذار عن الحضور دون أن يضع احد من الفنانين نفسه في موقف سخيف مثل هذا.
الم يعد فنانينا يتقنون فن اللباقة ؟ أم أن الشهرة المجانية هي السبب؟
الم يعد فنانينا يتقنون فن اللباقة ؟ أم أن الشهرة المجانية هي السبب؟
نسمع كثيرا أن الغرور مقبرة الفنان ولكن هل سمعوا هم بها من قبل ؟
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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خبير
في 17:57
العجرفة تننافى مع الفن. وخاصية الفن كل لا يتجزأ. معنى ذلك ان الفنان يكون فنانا في مسكنه وملبسه وكلامه…
من نراهم الان ابعد ما يكونون عن الفن. مجرد فلتات لا يمكن تفسير حركاتها وتصنعها وسلوكها الا بما يسمى في علم النفس بالتسامي. تعبير عن نقص دفين.