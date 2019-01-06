أبريكشة: الدرك الملكي يواصل عملياته ضد زراعة وترويج المخدرات ضواحي وزان

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

تمكنت مصالح الدرك الملكي ب”أبريكشة” من حجز 62 كلغ من مخدر الشيرا إضافة إلى طن من الكيف وحباته داخل إسطبل ضواحي مدينة وزان وتحديدا بدوار “عين لحسن” التابع للجماعة القروية “أبريكشة” دائرة “مقريصات” .

العملية التي تمت تحت الإشراف المباشر لقائد المركز بناءا على شكاية صادرة من النيابة العامة بوزان ضد مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث من أجل حرث وزراعة القنب الهندي ،حيث تم الترصد للمعني بالأمر ( م.س) الذي كان يقل سيارة خفيفة من نوع “رونو” قادما من السوق الأسبوعي “سبت رهونة” في إتجاه مسقط رأسه بدوار “عين لحسن” جماعة وقيادة “أبريكشة”،وتم إيقافه من طرف دورية دركية على مشارف مدخل الجماعة،وبعد التحقق من هويته وإخضاعه للتفتيش الجسدي تم الإنتقال إلى منزله بالدوار المذكور بتعليمات مباشرة من النيابة العامة.

البحث الدقيق للمنزل ومحيطه الخارجي أفضى إلى العثور على طن من الكيف وحباته داخل إسطبل كان يستغله الجانح لتربية الماشية قصد التمويه وفي الوقت ذاته كان يستعمل لمآرب أخرى وأنشطة تتعلق بتجارة المخدرات بعيدا عن أنظار السلطات،كما عثرت عناصر الدرك الملكي خلال هذه العملية على 62 كلغ من الحشيش وبندقية صيد دون ترخيص .

وكانت سرية الدرك الملكي بوزان وبتنسيق مع القيادة الجهوية قد أطاحت يوم أمس السبت ضواحي سيدي بوصبر بكمية كبيرة من مسحوق الكيف المعد لإنتاج المخدرات وترويجها في أولى عملياتها لهذه السنة التي يبدوا أنها ستعرف حملة إستثنائية على تجار المخدرات بعدما نجحت في ذلك خلال السنة الماضية بفضل التحركات الميدانية المستمرة التي يقوم بها القائد الجهوي بتطوان لجميع المناطق والنفوذ التابع له أهمها الشريط الساحلي الممتد بين الجبهة والفنيدق

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