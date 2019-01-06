قيادة البام تشكل لجنة برئاسة اخشيشن للتحضير للمؤتمر الرابع

هبة بريس ـ الرباط

اكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه قد تطلع بروح وحدوية جماعية، إلى تجاوز الخلافات الظرفية والإنكباب على صياغة رؤية مستقبلية وتعاقد تنظيمي متطلع إلى رص الصفوف والتعبئة الجماعية لإنجاح المحطات المقبلة.

وأفاد بلاغ لحزب “البام” أنه من المقرر عقد المؤتمر الوطني الرابع للحزب في أفق أكتوبر 2019، علاوة على عقد دورة المجلس الوطني للحزب خلال أبريل 2019 لمباشرة التحضير للمؤتمر الوطني الرابع، مع مواصلة استكمال هيكلة المكتب السياسي والفيدرالي.

وأسند الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، مهمة الأمين العام بالنيابة لأحمد اخشيشن، فيما أسند رئاسة المكتب الفيدرالي لمحمد الحموتي، وسمير كودار نائبا أولا ومحمد غيات نائبا ثانيا له.

وكشف ذات المصدر ذاته أنه تم تشكيل لجنة تحت رئاسة أحمد اخشيشن لتدقيق وتطوير خارطة الطريق المقدمة من طرف الأمين العام بن شماش، وتشكيل لجنة مشتركة من المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي ورئاسة المجلس الوطني لتتبع تنفيذ وأجرأة خارطة الطريق.

وأوضح المصدر نفسه أن الاجتماع المشترك قد كرس روح الانتصار لخيار الوحدة التنظيمية القائمة على تدبير الاختلاف والتعاقدات وفق رؤية تشرك عموم المناضلات والمناضلين، وتحرص على إعمال قواعد الانضباط الحزبي وقيم الحوار بين مختلف مكونات الحزب.

وحسب المصدر فقد استحضر الاجتماع الروح التأسيسية لمشروع الأصالة والمعاصرة والتي تجسدت في مبادرة “حركة لكل الديمقراطيين” بما أعلنته من رهانات وطنية كبرى تكثف مضامين وتوجهات وتطلعات المصالحات الوطنية الجريئة التي عرفتها بلادنا.

وعقد المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اجتماعا مشتركا بالرباط يوم 05 يناير 2019، لتدارس الوضع التنظيمي للحزب، وإيجاد المخارج العملية لتجاوز مجمل الإكراهات والإعاقات التي تطبع أداء المؤسسات الحزبية.

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