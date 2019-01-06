إفران : إيقاف مبحوث عنهم بموجب مذكرة بحث أثناء رحلة ترفيهية

ع محياوي- هبة بريس

أوقفت مصالح أمن الهيئة الحضرية بمفوضية أمن إفران ، صباح اليوم الأحد 06 يناير الجاري بوسط مدينة إفران، 6 أشخاص من مدن الشمال يشتبه تورطهم في التعاطي للمخدرات بمختلف أنواعها والسكر العلني أثناء رحلة ترفيهية ، ضمنهم عنصرين من ذوي السوابق القضائية مبحوث عنهم بوجب مذكرة بحث وطنية عدسة هبة بريس عاينت التدخلات الأمنية لعناصر الهيئة الحضرية الصورة خير دليل .

المشتبه فيهم ، تم إيقافهم أثناء عملية تفتيش من طرف عناصر شرطة الهيئة الحضرية أثناء تجولاتهم وسط المدينة ، وضبطت بحوزتهم كمية من مخدر الشيرا والقرقوبي بالاضافة الى تواجدهم في حالة سكر متقدم .

الحملة جاءت في إطار عملية نوعية قامت بها شرطة الهيئة الحضرية بكافة عناصرها ضمنهم العنصر النسوي للتصدي لمخالفي قانون السير والتصدي لجرائم المخدرات وحبوب الهلوسة وفق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني ، وجرى توقيف المشتبه فيهم بتعليمات من رئيس المنطقة الأمنية المفوضية أمن إفران .

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم والاستماع اليهم في محضر قانوني بالمنسوب إليهم، بتعليمات النيابة العامة المختصة .

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